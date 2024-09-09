Политика Власти Ирана впервые признали, что отправили на россию свои баллистические ракеты

2024-09-09 13:32

Несмотря на то, что официальный Тегеран отрицает информацию о поставках ракет на россию, иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани признал, что страна передала птн баллистические ракеты. Об этом пишет Iran International.

"Мы отправили на россию иранские баллистические ракеты", – отметил член комитета по вопросам нацбезопасности парламента Ирана.

Ардестани признал военную помощь рф менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла материал The Wall Street Journal относительно передачи москве баллистических ракет малой дальности.

Он объяснил, что, мол, Ирану приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть – отправление военных беспилотников на россию.

"Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты Хезболле, ХАМАС и Хашд аш-Шаабе, так почему бы не дать их рф?"