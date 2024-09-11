Политика путин стремится уничтожить Украину - Бербок

2024-09-11 19:15

Российский диктатор мечтает уничтожить существующий Европейский порядок, применяя гибридную войну, считают в Берлине.

Путин не стремится к миру, а на все предложения обсудить этот вопрос - наращивает агрессию. Об этом во вторник, 10 сентября, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Берлине.

Она отметила, что вопрос мира для Европы является главным.



"Последние 2,5 года мы ежедневно прилагаем усилия, чтобы мир стал хотя бы на миллиметр ближе", - сказала она.



Бербок отметила, что на все это "Россия отвечает новым террором, новыми страданиями и смертями".



"С европейской точки зрения, эти 2,5 года единственным ответом Путина есть: "я хочу уничтожить Украину"", - указала дипломат.



Она отметила, что РФ была приглашена на второй саммит мира, но Москва отказалась, что "показывает, что в Кремле продолжают стремиться уничтожить Украину и существующий Европейский порядок, применяя гибридную войну".



"Итак, не надо быть наивными и когда Путин говорит о мире, он только хочет получить паузу, чтобы накопить силы, полностью завладеть Украиной и угрожать другим странам, как Молдова. Путин себе представляет только тот мир, который будет им продиктован", - заявила Бербок.



Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила удары по энергетической инфраструктуре Украины и обвинила главу Кремля Владимира Путина в подготовке к новой "холодной войне" против украинцев.