Политика The Guardian: Британия разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по рф

2024-09-12 16:05

Снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием также было одной из главных тем совместного визита в Киев глав внешнеполитических ведомств Великобритании и США, Дэвида Лемми и Энтони Блинкена.

Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций". Об этом в среду, 11 сентября, пишет издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

В материале говорится, что британская сторона вроде бы считает публичное заявление использования ракет дальнего радиуса действия для ударов по России "чрезмерно провокационным".



Также "по всей вероятности", что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями.



"Вероятно, что по-прежнему будут действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 300 км, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак", - пишет издание.



Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лемми в Киев не состоялся бы, если бы не было принято положительное решение по Storm Shadow.



Как пишет The Guardian, госсекретарь Блинкен в Киве также "намекнул" на то, что Вашингтон принял аналогичное решение по ракетам ATACMS. По словам Блинкена, США "с первого дня" были готовы адаптировать свою политику в Украине в зависимости от ситуации на поле боя и "продолжат это делать".



Напомним, руководители дипломатических ведомств США и Британии Энтони Блинкен и Дэвид Лемми прибыли в Киев в среду, 11 сентября.