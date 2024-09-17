Украина обсудила с МУС шаги по обеспечению ответственности рашистов за международные преступления

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая провела встречу с представителями Международного уголовного суда: секретарем Освальдо Завалой Гилером, исполнительным директором Целевого фонда для пострадавших Деборой Руис Вердуско и главой Объединенной команды по Украине Брендой Дж. Холлис. Об этом она сообщила в Facebook.
Украинская делегация посетила офис МУС в субботу, 14 сентября. В ходе встречи стороны обсудили следующие темы:
"Благодарю персонал МУС за работу по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений. Работаем дальше для реализации п. 7 Формулы Мира и восстановления справедливости для украинцев", - отметила Мудрая.