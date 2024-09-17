Политика Украина обсудила с МУС шаги по обеспечению ответственности рашистов за международные преступления

2024-09-17 12:27

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая провела встречу с представителями Международного уголовного суда: секретарем Освальдо Завалой Гилером, исполнительным директором Целевого фонда для пострадавших Деборой Руис Вердуско и главой Объединенной команды по Украине Брендой Дж. Холлис. Об этом она сообщила в Facebook.

Украинская делегация посетила офис МУС в субботу, 14 сентября. В ходе встречи стороны обсудили следующие темы:

  • ратификацию Украиной Римского устава и новые возможности, которые полноценное участие в МУС открывает для Украины;
  • участие Украины в Ассамблее государств-участников в декабре этого года;
  • сотрудничество Украины с Целевым фондом для потерпевших;
  • дальнейшие шаги по обеспечению ответственности за международные преступления, предоставление правосудия и поддержки жертвам этих преступлений;
  • усиление сотрудничества между Украиной и МУС;
  • усилия Украины по привлечению россиян к ответственности за преступление агрессии.

"Благодарю персонал МУС за работу по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений. Работаем дальше для реализации п. 7 Формулы Мира и восстановления справедливости для украинцев", - отметила Мудрая.

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