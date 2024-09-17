Спорт "Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

2024-09-17 20:04

Донецкий "Шахтер" в среду, 18 сентября, стартует в обновленной Лиге чемпионов. Подопечные тренера Марино Пушича исторический первый матч в новом формате турнира проведут на выезде с главной сенсацией минувшего розыгрыша итальянского первенства – "Болоньей".

Встречу принимает стадион "Ренато Даль-Ара". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Прямой эфир из Болоньи будет доступен для украинских болельщиков на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Аналитики отдали больше шансов добыть три очка хозяевам поля. Ставки на победу "Болоньи" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,33.

В обновленном формате Лиги чемпионов "горняки" будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).

Помимо "Болоньи", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Аталанта" (Италия), "Арсенал" Лондон (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), "Бавария" (Германия), "Брест" (Франция) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

СУДЬИ НА "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Норвегии, которую возглавляет дебютант Лиги чемпионов Рохит Сагги. Помогать ему будут лайнсмены Мортене Йенсен и Андерс-Олав Дале. Роль четвертого рефери исполнит Сигурд Крингстад.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить француз Жером Бризар.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Болонья": Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Миранда – Эбишер, Фройлер, Фаббиан – Орсолини, Кастро, Ндой

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Педриньо, Сикан, Кевин