Политика Владимир Зеленский озвучил в Верховной Раде пять пунктов Плана победы

2024-10-16 13:34

План победы Украины в войне против россии состоит из пяти пунктов. Также он содержит три тайных приложения. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду, 16 октября.

По словам главы государства, первый пункт - геополитический, второй и третий - военные. Четвертый пункт касается экономики, а пятый пункт плана - о безопасности.

Что включают пять пунктов Плана победы:

Геополитика. Приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

Оборона. Этот пункт имеет секретное приложение. Ключом к успеху является продолжение операций на россии. А также помощь партнеров в укомплектовании резервных бригад, улучшении ПВО, снятии ограничений на удары и предоставлении дальнобойных возможностей.

Сдерживание. Этот пункт имеет секретное приложение. Когда россия узнает его, то согласится на переговоры. Предлагается разместить комплексный неядерный пакет сдерживания защиты Украины от любой угрозы.

Стратегический экономический потенциал. Этот пункт имеет секретное приложение. Предложение США и ЕС заключить совместное соглашение по защите ресурсов и использованию экономического потенциала. Мир благодаря экономической силе.

Безопасность. После войны у Украины будет самый опытный военный контингент и сможет обеспечить безопасность в Европе. Предлагается замещение военных США в Европе на украинские подразделения после завершения боевых действий.

Владимир Зеленский добавил, что пункты Плана победы рассчитаны по времени. Как объяснил президент, первые четыре пункта - время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт - на период после войны, чтобы обеспечить безопасность.

"россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и потерять даже желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И в то же время - гарантия покоя для Европы. И чтобы мы добились этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украин - с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает без устали", - заявил Зеленский.