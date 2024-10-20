Политика Франция поддерживает план победы Украины, - МИД

2024-10-20 09:30

Франция поддерживает план победы Украины на войне с Россией. Париж готов продолжать помогать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Мы поддерживаем план победы, потому что уже в течение тысячи дней (войны, - ред.) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Барро добавил, что Франция поддерживает Украину, когда решит начать переговоры о мире.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Франция поддерживает план победы и продвигает его.

"У нас был разговор тет-а-тет, где мы с господином министром иностранных дел обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения плана победы Зеленского. Господин министр тоже проинформировал меня о результатах заседания в формате "четверки", которое недавно состоялось в Германии. Будущая имплементация, реализация и наполнение плана победы был одним из главных вопросов", - сказал Сибига.

План победы Украины

Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский в Брюсселе представил план победы Украины. По словам президента, большинство лидеров ЕС поддержали план.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц после заседания Совета ЕС заявил, что не поддерживает ключевые пункты украинского плана из-за опасений эскалации.

В преддверии визита в Европу президент презентовал план победы в Верховной Раде. План состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. Он также предусматривает быстрое приглашение Украины в НАТО.