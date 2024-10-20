Мир Гаррис выразила сомнения в пригодности Трампа к президентству

2024-10-20 10:30

 

Причиной для сомнений стала отмена ряда предвыборных мер Трампа.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Камала Гаррис выразила сомнения в пригодности своего соперника-республиканца Дональда Трампа к президентскому креслу.

Об этом Гаррис заявила во время митинга в Мичигане, сообщает Axios.

"Я слышала сообщение о том (по крайней мере, его команда утверждает), что он страдает от истощения. Быть президентом США, вероятно, одна из самых сложных работ в мире. Поэтому нам надо спросить, не устал ли он от предвыборной кампании, пригоден ли он для этой работы?", — подчеркнула демократ.

Издание Axios пишет, что в течение нескольких недель команда Трампа упразднила ряд его предвыборных мер. В частности, его появление на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации на следующей неделе. Также республиканец отказался от двух интервью и прервал выступление в Пенсильвании.

Авторы материала пишут, что возраст и разум Трампа оказались под пристальным вниманием — особенно после того, как действующий 81-летний президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки в июле. Если 78-летний Трамп будет избран президентом, он превзойдет рекорд Байдена как старейшего главы государства.

Напомним, ранее Гаррис обвинила Трампа в сокрытии своего состояния здоровья. В частности, она заявила о том, что ее оппонент в президентской гонке отказывается публиковать свою медицинскую документацию.

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