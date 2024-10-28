Экономика Украина взяла в кредит у МВФ еще 1,1 млрд долларов

2024-10-28 09:36

Украина получила 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, деньги будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

"Этот транш мы получили благодаря успешному пятому просмотру программы EFF объемом $15,6 млрд. Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над последующим просмотром программы", - написал Шмыгаль.

В свою очередь Минфин сообщил, что глава ведомства Сергей Марченко встретился с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой во время ежегодного собрания Фонда и группы Всемирного банка в Вашингтоне. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и финансовые потребности Украины в следующем году.

"С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 11,3 млрд долларов исключительно от МВФ. Эффективное сотрудничество с фондом является одним из рычагов поддержки финансовой стабильности страны в условиях войны. МВФ продолжает эффективно реагировать на потребности Украины. Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году", - подчеркнул Марченко.

Теперь на 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,7 млрд долларов по результатам четырех просмотров. Изначально эта сумма составляла около 1,8 млрд долларов, согласно двум просмотрам программы.

По состоянию на октябрь 2024 года МВФ является третьим крупнейшим партнером Украины по объему направленной финансовой помощи после ЕС и США.

За 19 месяцев функционирования программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно завершила уже пять просмотров - впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь около 8,7 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд.

Со своей стороны Кристалина Георгиева заверила, что Фонд и дальше будет всесторонне поддерживать Украину.