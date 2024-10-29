Экономика Курс доллара и евро в Украине в начале новой рабочей недели снизился

2024-10-29 12:27

Курс гривны снизился по отношению к доллару и евро в обменных пунктах в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек, до 41,55 гривны, а курс евро вырос на 10 копеек, до 45,20 гривны.

Обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,00 грн., а евро – по 44,50 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,30-41,33 грн/доллар (купля-продажа) – рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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Экономика

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