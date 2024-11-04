Экономика Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют на 4 ноября

2024-11-04 13:32

Курс гривны снизился по отношению к доллару и евро в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Сегодня средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 10 копеек, до 41,50 гривны, курс евро вырос тоже на 10 копеек, до 45,30 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,10 грн., а евро - по 44,60 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,33-41,35 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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