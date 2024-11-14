Мир 100 лет Джимми Картеру - миротворцу и разрушителю мифа о принципе «Мира через силу»

2024-11-14 11:34

Рожденный 1 октября 1924 года Джимми Картер к настоящему времени стал первым американским президентом, который в текущем году отметил свое 100-летие.

Понятно, что среди «республиканцев» популярно восхищаться политикой Рональда Рейгана, порой преувеличивая его достижения и умалчивая по достижения своих «демократических» оппонентов.

Но президент Джимми Картер всего за четыре года своей каденции (1977-1981 годы) сделал немало из того, что президенту Рональду Рейгану не удалось даже за две каденции (1981-1989 годы).

Принцип «Мир через силу» был одним из основных в политике Рейгана.

Джимми Картер, конечно, тоже понимал важность силы в международной политике. Об этом подробно изложено, например, в его собственной книге Sources of strength (1977 год). Картер понимал важность силы в политике, но и не склонен был преувеличивать ее влияние.

Госсекретарь Сайрус Вэнс (1977 – 1980 годы), продвигая внешнюю политику в администрации Картера, был убежденным сторонником принципа «мир через переговоры». Причем на практике смог реализовать ряд успешных переговоров.

Суть в том, что крайне ограниченно воспринимать международную политику только через «баланс силы». А современном мире глобализации возможности силы становятся еще более ограниченными.

Как ни крути, международный мир, который характеризуется многообразием разных культур, религий и цивилизаций, движим также и другими важными факторами.

Президент Джимми Картер последовательно подчеркивал огромную значимость моральности в международной политике. Об этом подробно изложено в его собственной книге «Our Endangered values: America’s Moral Crisis» (2005).

Для контраста между политикой Рейгана и Картера заслуживает посмотреть Reagan-Carter Debate (1980).

Во-первых, Картер принципиально важное значение уделял гарантиям свободы религий. «Faith: a journey for all», - писал Картер в книге, изданной в 2018 году.

Во-вторых, Картер также подчеркивал мерилом международной политики соблюдение прав человека и гарантиям гражданских свобод.

Основное внимание президентства Картера было сосредоточено на внутренних реформах. Не только по восстановлению и сбалансированию экономики США, потрепанной нефтяными и долларовыми кризисами. Но и по укреплению внутренней демократии.

Следует отметить, что при Картере в США был обеспечены сравнительно наивысшие социальные стандарты. Причем для широких кругов населения. А Картер смог обеспечить высокие социальные стандарты за счет прогрессивной системы налогообложения, справедливо возложив основную нагрузку налогов на самых богатых и тем самым, стимулируя развитие среднего класса.

Председатель FedReserve Пол Волкер в команде Картера (1979-1987 год) смог уверенно победить инфляцию, которая по результатам его работы сократилась с 11,22% (1979) до 3,66% (1987). К слову, впоследствии политика Волкера была также востребована при преодолении глобального кризиса 2007\2008 годов при президентстве Обамы.

Политика вице-президента Уолтера Мондейла помогла США оптимально преодолеть «нефтяной кризис» 70-х годов. Так, при Картере в администрации было создано отдельное Минэнергетики. В США также появился «Стратегический резерв нефти». США взяли стратегический курс к политике энергосбережения и энергоэффективности. Но самое главное – Картер еще в те годы увидел огромные перспективы чистой энергетики из возобновляемых источников. Особенно, преимущества солнечной энергетики.

При этом важно также подчеркнуть, что внутренние реформы Картера проводились в непростой международной обстановке.

Напомним, политика «разрядки» к тому времени скоротечно вдруг прекратилась, и Администрации Картера пришлось столкнуться с двойными сложностями. Как ни крути, но очень сложно продвигать реформы в политически нестабильной обстановке. Тем более, в условиях международной турбулентности на фоне тогдашней «холодной войны». Но Картер со многими сложными международными вызовами весьма достойно справился.

Краткий послужной список международных успехов президентства Картера:

Во-первых, мир на Ближнем Востоке. Так, соглашения Кэмп-Девид 1978 года прекратили затяжной военный конфликт между Израилем и Египтом, усадив за стол переговоров их тогдашних лидеров Менахима Бегина и Анвара Садата соответственно. С одной стороны, Израиль, наконец, получил официальное признание своей государственности со стороны Египта, который также прекратил свою военную кампанию. А с другой стороны, именно в Кемп-Девиде было принято принципиальное решение о создании «Палестинской автономии».

Впоследствии принципы Кемп-Девида были положены в основу известных соглашений Осло 1993 года. Это только дополнительно подчеркивает стратегическое видение соглашений Кемп-Девида, которые прошли через десятилетия.

На тот момент столь прорывные и эпохальные достижения в израильско-палестинском урегулировании получили очень большое международное признание. Так, Джимми Картер получил Нобелевскую премию мира 2002 года. Об этом впоследствии Картер поделился в отдельной книге The Nobel Peace Lecture (2002).

Впоследствии, отдельную Нобелевскую премию мира 1994 года также получили непосредственные подписанты соглашений Осло премьер Израиля Итцхак Раббин, его глава МИД Шимон Перес, а также лидер Палестины Ясир Арафат.

Впрочем, на данный момент это уже стало давно прошедшей историей. А на фоне нынешних активных военных конфликтов на Ближнем Востоке современный мир вплотную подходит к следующему этапу истории, где «новую страницу» в прекращении нынешних военных конфликтов предстоит только написать действующим лицам…

Картер неоднократно подчеркивал важность восстановления исторической справедливости в «палестинском вопросе». И в частности, необходимость признания государственности Палестины. См. книги «Palestine: peace not apartheid» (2006) или «Just Peace a message of Hope».

Как впрочем, также неоднократно критично высказывался о разных перекосах в политике Израиля. Например, в 2006 году резко выступил против тогдашней очередной военной кампании Израиля против Ливана.

Во-вторых, Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанное между США и Советским Союзом. А президентство Картера также сделало важные шаги к прекращению «гонки вооружений», сокращая военный бюджет Пентагона.

Советско-американским отношениям Картер уделял основное приоритетное внимание для обеспечения глобальной стратегической стабильности.

В-третьих, соглашение Торрихос-Картер 1977 года, согласно которому США официально передали Панаме юрисдикцию над основным каналом морской торговли. Заодно этим стратегически выверенным решением дополнительно способствовали укреплению собственных позиций в латиноамериканском регионе.

В-четвертых, именно при президентстве Картера были заложены основы для прекращения советской агрессии против Афганистана. Как впоследствии показало развитие событий, расчет Картера оказался верным. В 1989 году Советский Союз официально вывел свои войска из Афганистана.

В-пятых, опыт и посреднические усилия Джимми Картера были широко востребованы также после его президентства. Например, на Балканах. В частности, в конфликтах в Боснии и Герцеговине, между Грецией и Северной Македонией. Картер приложился к мирному урегулированию в Южной Африке.

Отдельно заслуживает внимание сказать о мирных инициативах Картера по урегулированию конфликта на Корейском полуострове. Так, еще в 1994 году Картер был приглашен к корейскому урегулированию по инициативе тогдашней администрации Клинтона. А в 2010 году мирные посреднические усилия Картера увенчались конкретным успехом: освобождении из заложников Айжелона Гомеса.

К 2017 году Джимми Картер даже представил инициативы по подготовке мирного договора между Пхеньяном и Сеулом. Более того, проект мирного договора даже был представлен на рассмотрение «первой администрации» Трампа.

Впрочем, на современном этапе новую страницу в этой «корейской истории» только предстоит написать…

Игорь ШЕВЫРЕВ