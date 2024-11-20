Экономика На наличном рынке гривна укрепилась по отношению к доллару и евро - курс валют на сегодня

2024-11-20 15:38

Курс гривны укрепился по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился на 10 копеек, до 41,60 гривны, курс евро упал на 5 копеек, до 44,15 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,10 грн., а евро – по 43,45 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) – пока по-прежнему, по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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