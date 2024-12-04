Спорт Дерек Чисора назвал причину отказа экс-чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша

2024-12-04 13:34

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, который планировали на февраль следующего года.

По его мнению, Эй Джей бы не смог полноценно подготовиться к повторному бою после тяжелого поражения.

"Джошуа пропустил много сильных ударов. Такие реванши нужно проводить потому, что вы готовы, а не потому, что все хотят увидеть этот бой. У Эй Джея неподходящий настрой, поэтому он сказал, что не хочет сейчас драться", - сказал Чисора в комментарии BoxNation.

Напомним, в сентябре этого года Дюбуа провел успешную дебютную защиту пояса IBF, нокаутировав Джошуа в пятом раунде.

subscriber subscriber

Еще по теме

Одолевший Тайсона Джейк Пол согласился на бой с чемпионом мира и бывшим соперником Усика

2024-11-20 10:29

Даниэль Дюбуа сделал прогноз второго боя Александра Усика и Тайсона Фьюри

2024-10-29 11:33

Во сколько Джошуа – Дюбуа: время начала боя

2024-09-21 13:30

Энтони Джошуа потерял сон из-за титулов Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-08-23 19:31

Еще новости в разделе "Спорт"

Дерек Чисора назвал причину отказа экс-чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша

2024-12-04 13:34

Усик признался, что Тайсон Фьюри оказался самым тяжелым его соперником

2024-12-04 09:35

Тайсону Фьюри подсказали, как провести бой Александром Усиком, чтобы иметь шансы на успех

2024-12-02 09:36

Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера

2024-11-29 20:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Дерек Чисора назвал причину отказа экс-чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша 2024-12-04 13:34
Усик признался, что Тайсон Фьюри оказался самым тяжелым его соперником 2024-12-04 09:35
Тайсону Фьюри подсказали, как провести бой Александром Усиком, чтобы иметь шансы на успех 2024-12-02 09:36
Прогноз повторного боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком ото известного тренера 2024-11-29 20:34