Спорт Дерек Чисора назвал причину отказа экс-чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша

2024-12-04 13:34

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, который планировали на февраль следующего года.

По его мнению, Эй Джей бы не смог полноценно подготовиться к повторному бою после тяжелого поражения.

"Джошуа пропустил много сильных ударов. Такие реванши нужно проводить потому, что вы готовы, а не потому, что все хотят увидеть этот бой. У Эй Джея неподходящий настрой, поэтому он сказал, что не хочет сейчас драться", - сказал Чисора в комментарии BoxNation.

Напомним, в сентябре этого года Дюбуа провел успешную дебютную защиту пояса IBF, нокаутировав Джошуа в пятом раунде.