Спорт После срыва боя с Тайсоном Фьюри Эдди Хирн назвал новых соперников Энтони Джошуа

2025-01-18 10:31

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о планах по поводу своего подопечного после срыва боя против Тайсона Фьюри, который объявил о завершении карьеры.

Представитель британского боксера перечислил потенциальных соперников, с которыми его клиент может встретиться в ринге.

"Джошуа был бы готов к бою с Баколе. Он готов драться с кем угодно. Мы должны смотреть на большие бои, но я не хочу, чтобы он принял жестокий вызов без коммерческой выгоды. Это значило бы, что я не выполнил свою работу. Джошуа не так сильно сосредоточен на деньгах, как я.

Я бы хотел сделать бой против Мартина Баколе в Африке. Против Диллиана Уайта в Лондоне. Против Деонтея Уайлдера в Америке. С победителем поединка Агит Кабайел против Чжана Чжилея. Сейчас я просто перечисляю имена, но понятия не имею, возможны ли эти противостояния.

Если честно, кто действительно заводит Эй Джея, так это Тайсон Фьюри и победитель боя Даниэль Дюбуа - Джозеф Паркер. Это не значит, что он не готов к другим соперникам. Могу точно сказать только то, что Джошуа будет драться этим летом", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.