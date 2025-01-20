Мир Власти Израиля официально объявили о начале перемирия в секторе Газа

2025-01-20 08:23

Власти Израиля объявили о начале перемирия в секторе Газа, сообщает The Time of Israel.

"После того как ХАМАС передал список заложников, которых планируется освободить сегодня, Израиль заявил, что перемирие вступит в силу", - говорится в сообщении.

Первоначально планировалось, что первый этап перемирия начнется вчера в 8:30. Однако его отложили из-за того, что ХАМАС затянул с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня. Речь идет о Роми Хонен (24 года), Эмили Дамари (28) и Дорон Штейнбрехер (31).

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала наносить удары по объектам террористов ХАМАС в секторе Газа в течение последних двух часов.

Ранее в столице Катара представители Израиля и группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Мирное соглашение должно было вступить в силу в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе (такое же, как в Киеве). ЦАХАЛ в своем заявлении подтвердил время начала перемирия.

В ходе первой фазы операции из израильских тюрем должны быть освобождены 737 палестинских заключенных, а также 1167 задержанных жителей Газы, не причастных к атаке 7 октября. В то же время ХАМАС во время шестинедельной паузы в боевых действиях должен отпустить 33 из 98 израильских заложников, удерживаемых в Газе. Израильские власти считают, что эти заложники еще живы, но подтверждения со стороны ХАМАС пока нет.