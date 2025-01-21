Спорт Эдди Хирн впервые озвучил условия поединка Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером

2025-01-21 11:30

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о вероятном бое бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО).

По словам функционера, такой поединок был уже согласован, однако сорвался.

"Джошуа против Уайлдера - это был огромный бой. Он был согласован, он был анонсирован. Джозеф Паркер разрушил сценарий. Потом Уайлдера побил Чжилей. Джошуа выходит, разбивает Валлина, разбивает Нганну. Бой с Уайлдером никому уже не интересен. Потом Джошуа проиграл".

Хирн рассказал, что может помочь проведению поединка Джошуа - Уайлдер.

"Сейчас мы не нацелены на этот бой, потому что мы ищем только бои с Тайсоном Фьюри и победителем боя Дюбуа - Паркер. Но если мы не получим ни одного из них, мы будем драться с Уайлдером, Баколе, победителем боя Кабаел - Чжилей, Диллианом Уайтом. Я просто называю имена, с которыми он мог бы драться, это не является частью плана.

Его Превосходительство сказал готов сделать этой. Я согласился и рассказал, что если мы не получим победителя боя Дюбуа - Паркер, то я не против рассмотреть этот бой", - сказал Хирн для Ring Magazine.

 

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