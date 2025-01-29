Экономика Доллар и евро в Украине снова начали дорожать - курс валют

2025-01-29 09:35

Курс гривны перешел к снижению по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 10 копеек - до 42,30 гривны, курс евро тоже вырос на 10 копеек - до 44,45 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,80 гривны, евро - по 43,75 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,98-42,01 грн/доллар (купля-продажа) - на 5 копеек меньше по сравнению с закрытием предыдущего дня.