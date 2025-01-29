Спорт Эксперты уверены, что Тайсон Фьюри вернется на ринг - назван вероятный соперник

2025-01-29 10:29

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мнением по поводу Тайсона Фьюри.

Эксперт уверен, что британец вернется на ринг ради поединка с соотечественником Энтони Джошуа.

"100 процентов. Вероятнее всего это и произойдет. Мы уже не раз наблюдали, когда Фьюри твердит одно и то же, а через несколько месяцев ему что-то приходит в голову и позиция меняется. Все сразу изменится, как только Фьюри станет скучно.

Тайсон - боксер. Я не вижу его в качестве телевизионного аналитика. У этого парня другой менталитет. Думаю, что он должен оставаться в спорте, возможно в качестве промоутера или менеджера. Вероятно, он будет хорош в этом.

Сейчас у меня нет сомнений, что Фьюри вернется на ринг. Он просто еще не готов к новому поединку", - приводит слова Маккензи talkSPORT.