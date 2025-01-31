Мир Опросы опровергли заявление Трампа о желании населения Гренландии присоединиться к США

2025-01-31 16:44

Против присоединения к США выступают 85% гренландцев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske, передает DW.

Таким образом, позиция жителей противоречит заявлению президента США Дональда Трампа, ранее уверявшего, будто гренланцы полны решимости присоединиться к Штатам.

Согласно опросу, только 6% гренландцев выступают за присоединение к США. Еще 9% затруднились ответить. Кроме того, почти половина гренландцев видят угрозу в повышенном интересе со стороны Трампа.

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