Экономика После нового указа Дональда Трампа самая популярная криптовалюта упала ниже психологической отметки

2025-02-01 09:32

Самая популярная криптовалюта Bitcoin упала ниже 100 тыс. долларов после указа президента США Дональда Трампа о возможности создания национального запаса криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg.

Bitcoin упал более чем на 6,5% до уровня ниже 98 тысяч долларов. После этого криптовалюта немного отыграла позиции и сейчас торгуется на грани 99 тысяч долларов. Снижение все равно превышает 5%.

Падение Bitcoin произошло после того, как Трамп распорядился создать рабочую группу для консультирования Белого дома по криптополитике. Перед ней стоит задача в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва. Указ не подтверждает, что США создадут резерв биткойнов - то, что Трамп обещал сделать во время предвыборной кампании.

Рынок цифровых активов воспринял этот указ 24 января с большим энтузиазмом, поначалу продемонстрировав скромный рост. В общей сложности Bitcoin вырос более чем на 50% с момента победы Трампа на выборах в начале ноября. Ранее он пообещал сделать США мировой столицей криптовалют.

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