Экономика Доллар и евро на наличном рынке продолжают дорожать - курс валют

2025-02-04 08:25

Курс гривны продолжил рост по отношению к доллару и евро на наличном рынке в начале нового месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 10 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 43,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, а евро - по 43,15 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,65-41,69 грн/доллар (купля-продажа) - на 2 копейки ниже по сравнению с закрытием предыдущего дня.