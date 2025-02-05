Экономика Биткоин снова резко обвалился из-за нового решения президента США Дональда Трампа

2025-02-05 11:28

Биткоин обвалился на 10% после введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом, что повлекло за собой панику на крипторынку. Об этом сообщает Investing.

Самая популярная криптовалюта Bitcoin резко подешевела. Инвесторы стали избегать рисковых активов на фоне решения президента США ввести торговые тарифы на Китай, Канаду и Мексику.

Падение крипторынка произошло на фоне снижения фьючерсов на Уолл-стрит более чем на 1,5%, поскольку трейдеры готовились к обострению торговой войны.

Биткоин упал на 10%, достигнув $91 695,8, тогда как Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, подешевел на 22,7% до $2 434,84. Мемекоин $TRUMP, который Трамп запустил в январе, потерял более 15%, опустившись до рекордного минимума в $16,349.

 

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