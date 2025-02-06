Политика Глава МИД Британии заявил, что не верит в готовность рф вести переговоры о прекращении войны с Украиной

2025-02-06 08:26

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что заявления и требования бункерного пока не свидетельствуют о намерениях начала переговоров о прекращении войны с Украиной. Об этом глава ведомства сказал во время визита в Киев.

"Пока мы не видим, что россия серьезно относится к переговорам и серьезно относится к миру. И условия, выдвинутые путиным в прошлом году, не были никаким основанием, на котором можно было серьезно ожидать, что суверенная страна начнет переговоры", - подчеркнул Лемми на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой.

Он отметил, что Соединенное Королевство было в авангарде поставки Украине необходимого военного потенциала.

"Мы делали то, что требовалось. И потому мы первая страна, подписавшая 100-летнее партнерство с Украиной. И это партнерство, в котором мы намерены работать вместе с Украиной, чтобы продолжать развивать ее инновационный оборонный потенциал", - добавил министр.

Также глава МИД Британии очертил условия будущего мира, который сделает невозможной российскую агрессию.

"Я не сомневаюсь, что когда мы достигнем мира, а мы однажды достигнем этого мира, вы ожидаете увидеть Соединенное Королевство, конечно, в полной мере играющее свою роль, чтобы убедиться, что Путин больше не вернется. Это должен быть крепкий мир. И Соединенное Королевство очень четко говорит об этом", - заверил дипломат.

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