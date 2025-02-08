Спорт Промоутер Александра Усика пояснил, почему не стоит ждать боя украинского чемпиона с Мартином Баколе

2025-02-08 14:36

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк оценил шансы на бой украинца с Мартином Баколе.

По словам функционера, такой поединок не входит в планы, ведь у Мартина нет чемпионского титула.

"Думаю, что Александр не подерется с Баколе по одной простой причине: в данный момент у Мартина нет титула.

Когда Усик вернется в бокс, он должен провести экстраординарный бой, которым, вероятно, снова станет поединок за титул абсолютного чемпиона", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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