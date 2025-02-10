Спорт Дерек Чисора получил рассечение, но жестко отправил Отто Валлина в нокдаун

2025-02-10 08:23

Экс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (36-13, 23 КО) уверенно одолел шведского представителя дивизиона Отто Валлина (27-3, 15 КО) в бое-элиминаторе по линии IBF.

Поединок состоялся на Co-op Live Arena в Манчестере, Англия, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Чисора мощно доминировал в противостоянии с более пассивным соперником и сумел довести бой до закономерной победы, несмотря на рассечение, из-за которого рефери пришлось останавливать схватку и позволить врачу осмотреть пострадавшего.

Британский боксер в девятом раунде уложил Валлина на настил ринга, поймав на контратаке ударом справа, а перед самым финальным гонгом еще раз отправил оппонента в нокдаун, эффектно завершив противостояние.

Чисора одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-109, 114-112, 116-110.

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