Спорт Дерек Чисора заявил, что и Усику и Дюбуа будет очень выгодно встретиться с ним на ринге

2025-02-14 12:29

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора высказался о вероятности боев против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика и чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа.

Британский боксер считает, что поединок с ним может быть выгодным в финансовом плане.

"Я не могу сказать, кто станет моим соперником. Но когда бой объявят, все полюбят меня.

Все говорят, что я не достоин драться с Усиком или Дюбуа, но они забывают, что я продаю арены. Бокс - это бизнес. Я бизнесмен. Скажите мне, кто продает больше чем я? Назовите мне имя этого парня. Как его зовут?" - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

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