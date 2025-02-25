Спорт Энтони Джошуа считает, что Фьюри на пенсии, но еще имеет шансы вернуться в большой бокс

2025-02-25 10:26

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался по поводу Тайсона Фьюри.

Британец считает, что его соотечественник завершил карьеру, однако допускает, что тот может вернуться.

"Да, Фьюри завершил карьеру. Он объявил об этом, поэтому да.

Завершил ли он карьеру с возможностью возвращения? Да. Ушел ли он на пенсию? Да. Подерется ли Тайсон в следующем месяце? Нет. Фьюри может вернуться, но он закончил карьеру", - сказал Джошуа для Seconds Out.

Напомним, Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика.