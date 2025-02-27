Экономика Державний борг України протягом одного місяця збільшвся на 87,03 млрд гривень

2025-02-27 14:37

Державний та гарантований державою борг України на 31 січня становив 7,068 трлн гривень або 168,99 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

"Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 28%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 12% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ - 2%.