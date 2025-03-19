Экономика Украина получит еще 100 млн кубометров сжиженного природного газа из США - контракт подписан

2025-03-19 12:30

Украина получит еще 100 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США. Об этом сообщил Нафтогаз.

Указано, что соответствующий контракт подписан с польской компанией Orlen, которая является одной из крупнейших нефтяных корпораций Центральной и Восточной Европы.

"Топливо будет поступать из партии американского LNG. После регазификации газ транспортируют к польско-украинской границе", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что это уже второй контракт на поставку топлива, подписанный в рамках меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый также предусматривал поставку 100 млн кубометров американского LNG.

"Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон", - добавили в Нафтогазе.