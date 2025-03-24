Экономика Курс доллара в начале рабочей недели снова возобновил рост

2025-03-24 14:39

Курс гривны немного снизился относительно доллара на наличном рынке, но остался стабильным относительно евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга в понедельник.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро остался на уровне 45,30 гривен.

Сегодня в обменниках покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, а евро - по 44,60 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,56-41,60 грн/доллар - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в пятницу.

Ранее Нацбанк снизил курс доллара к гривне на понедельник второй день подряд - 41,5277 гривен (-0,0133 грн). Официальный курс евро составляет 44,9807 гривен (-0,0207 грн).

 

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