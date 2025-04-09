Мир Теряющий огромные деньги Маск попытался лично уговорить Трампа отменить хоть часть новых пошлин

2025-04-09 11:28

Близкий к американскому лидеру миллиардер Илон Маск просил президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Маск обошел советников президента и обратился к нему лично. Эта попытка оказалась напрасной, так как Трамп пригрозил дополнительными 50% пошлинами на импорт из Китая, добавив к уже объявленным 34%.

Параллельно Маск опубликовал видео с Милтоном Фридманом, который объясняет ценность глобальной торговли на примере простого карандаша.

Маск ранее публично атаковал одного из главных авторов тарифной политики Трампа, советника по вопросам торговли Питера Наварро.

"Степень доктора экономики в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - намекнул он на вероятную некомпетентность экономиста.

Белый дом ответил через пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

"Президент собрал отличную команду... Когда он принимает решения, все идут в одном направлении, чтобы их выполнить", - заявила спикер.

Позже Маск в интервью вице-премьеру Италии Маттео Сальвини высказался о нулевых тарифах между США и ЕС.

"В конечном итоге, я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале перейти, на мой взгляд, к ситуации с нулевыми тарифами", - заявил он.