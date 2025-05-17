Спорт Известный промоутер Эдди Хирн оценил перспективы дальнейшей карьеры Александра Усика

2025-05-17 14:36

Промоутер Эдди Хирн оценил карьеру и поделился мыслями о чемпионе WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александре Усике (23-0, 14 КО).

По его словам, украинский боксер является одним из лучших в истории спорта.

"Честно говоря, это очень сложно предсказать, ведь он только что одержал, пожалуй, две величайшие победы в своей карьере. Я думаю, ему стоит завершить карьеру. Если он победит Джозефа Паркера - ну и что? Он в любом случае будет очень сложным соперником для любого.

Знаешь, когда ты еще в середине карьеры, редко кто получает должное признание. Но Александр Усик - это однозначно один из десятки величайших в спорте. То, что он сделал в тяжелом весе и в супертяжелом - это уникально.

Но потом ты можешь выйти и проиграть. И это было бы довольно печально. Но в этом и заключается риск в этом спорте. Хотя часть меня хотела бы увидеть, как он уйдет непобежденным, потому что я думаю он бы вошел в историю", - сказал Хирн для Ready to Fight.

Напомним, Усик проведет следующий бой 19 июля против Дюбуа.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бой-реванш Усик - Дюбуа: известный тренер уверен, что абсолютным чемпионом станет украинец

2025-05-15 10:27

Промоутер Усика признал, что реванш будет намного более опасным для украинского чемпиона, чем первый бой

2025-05-05 16:41

Александр Усик раскрыл имя боксера, с которым проведет последний бой в своей карьере

2025-05-03 11:33

Даниэль Дюбуа заявил, что в бое против Усика поддержка публики ему совершенно безразлична

2025-04-30 13:34

Еще новости в разделе "Спорт"

Известный промоутер Эдди Хирн оценил перспективы дальнейшей карьеры Александра Усика

2025-05-17 14:36

Гасперини или Сеск Фабрегас? Руководство Ромы определило два главных кандидата на тренерский пост

2025-05-17 10:31

Исторический успех Болоньи: Винченцо Итальяно назвал победу в финале Кубка Италии своим реваншем

2025-05-16 12:29

Бой-реванш Усик - Дюбуа: известный тренер уверен, что абсолютным чемпионом станет украинец

2025-05-15 10:27
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Известный промоутер Эдди Хирн оценил перспективы дальнейшей карьеры Александра Усика 2025-05-17 14:36
Гасперини или Сеск Фабрегас? Руководство Ромы определило два главных кандидата на тренерский пост 2025-05-17 10:31
Исторический успех Болоньи: Винченцо Итальяно назвал победу в финале Кубка Италии своим реваншем 2025-05-16 12:29
Бой-реванш Усик - Дюбуа: известный тренер уверен, что абсолютным чемпионом станет украинец 2025-05-15 10:27