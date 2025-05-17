Спорт Известный промоутер Эдди Хирн оценил перспективы дальнейшей карьеры Александра Усика

2025-05-17 14:36

Промоутер Эдди Хирн оценил карьеру и поделился мыслями о чемпионе WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александре Усике (23-0, 14 КО).

По его словам, украинский боксер является одним из лучших в истории спорта.

"Честно говоря, это очень сложно предсказать, ведь он только что одержал, пожалуй, две величайшие победы в своей карьере. Я думаю, ему стоит завершить карьеру. Если он победит Джозефа Паркера - ну и что? Он в любом случае будет очень сложным соперником для любого.

Знаешь, когда ты еще в середине карьеры, редко кто получает должное признание. Но Александр Усик - это однозначно один из десятки величайших в спорте. То, что он сделал в тяжелом весе и в супертяжелом - это уникально.

Но потом ты можешь выйти и проиграть. И это было бы довольно печально. Но в этом и заключается риск в этом спорте. Хотя часть меня хотела бы увидеть, как он уйдет непобежденным, потому что я думаю он бы вошел в историю", - сказал Хирн для Ready to Fight.

Напомним, Усик проведет следующий бой 19 июля против Дюбуа.