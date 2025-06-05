Спорт ПСЖ, Ліверпуль та Челсі зацікавив перспективний український центральний захисник Ілля Забарний

2025-06-05 10:27

Центральний захисник англійського клубу Борнмут Ілля Забарний привернув увагу місцевих грандів. Ліверпуль та лондонський Челсі розглядають можливість підписання гравця, повідомляє TBR Football.

Як "червоні", так і "сині" уважно стежать за розвитком ситуації навколо Забарного. Зацікавленість проявив також французький ПСЖ. Чемпіон Ліги чемпіонів надсилав запити в Борнмут, проте до офіційної пропозиції справа поки не дійшла.

Керівництво Борнмута налаштоване зберегти Забарного у своїх рядах. Сам гравець задоволений перебуванням на Віталіті Стедіум. Однак представники футболіста відкриті до розгляду пропозицій від більших клубів.

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