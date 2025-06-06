Економіка Євросоюз оголосив про запуск нових проєктів з видобутку й обробки українського графіту

2025-06-06 09:29

Європейський Союз оголосив про запуск 13 нових проєктів з видобутку й обробки сировини за межами блоку. Їх мета - зміцнити постачання металів і мінералів, необхідних для конкурентоспроможності ЄС у сфері енергетичного переходу, оборони та аерокосмічної галузі.

Це рішення стало реакцією на обмеження, котрі Китай запровадив у квітні на експорт рідкісноземельних магнітів. До отримання нових ліцензій компаніям доведеться звертатися до китайських посадовців, щоб уникнути зупинки виробництва.

"Ми повинні зменшити нашу залежність від усіх країн, особливо від низки країн, таких як Китай... Заборони на експорт посилюють нашу волю до диверсифікації", - пояснив єврокомісар з питань промисловості Стефан Седжорн.

Китай контролює понад 90% світових потужностей із переробки магнітів, які використовують у транспорті, авіації, побутовій техніці та обороні. Крім того, Китай є головним постачальником ключових матеріалів для виробництва відновлюваної енергетики - зокрема рідкісноземельних елементів, акумуляторів та сонячних панелей. Брюссель прагне змінити цю ситуацію.

Нові проєкти реалізуються в межах Акту про критично важливі сировинні матеріали, ухваленого у 2023 році. Він передбачає, що до 2030 року ЄС має забезпечити 10% потреб у таких матеріалах шляхом видобутку, 40% - обробки, та 25% - переробки.

З 13 нових ініціатив:

10 стосуються матеріалів для акумуляторів електромобілів та систем зберігання енергії, зокрема літію, кобальту, марганцю та графіту;

2 - видобутку рідкісноземельних елементів у Малаві та Південній Африці;

1 проєкт у Великій Британії з видобутку вольфраму, важливого для оборонної промисловості.

Проєкти також розміщені у Канаді, Гренландії, Казахстані, Мадагаскарі, Норвегії, Сербії, Україні, Замбії, Бразилії та на французькій території Нова Каледонія.

В Україні та Гренландії проєкти стосуються графіту. (Мова про Балахівське родовище графіту, яке стало єдиним українським проєктом, включеним до переліку 13 нових ініціатив ЄС за межами блоку).

Графіт є ключовим компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів, електроніки та оборонних технологій. Включення українського проєкту до стратегічних ініціатив ЄС сприяє диверсифікації постачання критичних матеріалів та зменшенню залежності від Китаю, який наразі контролює понад 90% світових потужностей з переробки магнітів з рідкоземельних елементів .

Вольфрамовий проєкт у Великій Британії має стратегічне значення для оборонного сектору.

Євроінвестиції та стратегічна програма

Єврокомісія оцінює загальну потребу в інвестиціях у ці проєкти на рівні 5,5 млрд євро. Ініціативу підтримають фінансово з боку Єврокомісії, держав-членів та міжнародних фінансових установ.

Ці 13 ініціатив доповнюють 47 проєктів, схвалених у березні в межах ЄС. Загальна кількість стратегічних проєктів у сфері критично важливої сировини тепер становить 60.