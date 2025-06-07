Економіка Втрати сільського господарства України внаслідок війни вже перевищили 11 млрд доларів

2025-06-07 09:32

Станом на початок 2025 року, втрати сільського господарства внаслідок широкомасштабної збройної агресії рф та тимчасової окупації її території склали $11,2 млрд. Про це повідомив завідувач відділу інвестиційного забезпечення ННЦ Інститут аграрної економіки Олександр Захарчук.

Зазначається, що втрати від знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки наразі становлять $6,5 млрд (58%), від руйнування та виведення з ладу зерносховищ - $1,9 млрд (17%), внаслідок викрадення та втрати факторів виробництва та готової продукції - $1,9 млрд (17%), іншої нанесеної шкоди - $0,9 млрд (8%).

Щодо видів сільськогосподарської техніки, то найбільші втрати припадають на сільськогосподарські трактори - близько 30,0 тис. одиниць, комбайни - 2,5 тис. одиниць, сівалки - 11,0 тис. одиниць, плуги - 8,7 тис. одиниць.

Серед основних шляхів повоєнного відновлення інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення агровиробництва, спрямованих на подолання негативних наслідків збройної агресії РФ проти України, вчені назвали створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій у розвиток та відновлення виробництва вітчизняної техніки, організацію спільних підприємств для виробництва інноваційної, високопродуктивної та екологічної техніки; спрощення ведення бізнесу та дозвільної системи, скорочення бюрократичних процедур; реалізацію державою протекціоністської політики; відновлення держпрограм для розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування, зокрема, міні техніки тощо.