Спорт Зірка Реалу Кіліан Мбаппе прокоментував прихід Хаві Алонсо на посаду гололвного тренера

2025-06-09 10:27

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував прихід Хаві Алонсо на тренерський місток "вершкових". Бомбардир уже спілкувався з новим головним тренером, повідомляє Madrid Universal.

"Я кілька разів розмовляв з Хабі Алонсо і дуже радий, що у нас є такий тренер, як він.

Ми готові вчитися всьому, що він нам буде говорити, тактиці і всьому іншому, бо ми хочемо перемагати і відчуваємо, що здатні на це", – заявив Мбаппе.

Нападник виграв Золоту бутсу в прем’єрний сезон на Сантьяго Бернабеу. Він оформив 31 гол у Ла Лізі і 43 м’ячі – у всіх турнірах. Реал здобув лише Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

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