Мир Ціни на електроенергію в ЄС різко підстрибнули після повідомлень про проблеми на АЕС

2025-06-12 11:34

Ціни на електроенергію в Європі різко підстрибнули після того, як компанія Electricite de France SA повідомила про ознаки корозії на одному з ядерних реакторів. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це викликало побоювання повторного скорочення виробництва, що вже призводило до енергетичних шоків у 2022-2023 роках.

За даними французького регулятора з ядерної безпеки, ознаки корозії знову були виявлені на трубах реактора Civaux 2 в центральній Франції, який перебуває на техобслуговуванні з квітня. Компанія EDF наразі очікує на остаточні результати перевірок.

На тлі цієї новини ціни на електроенергію у Франції на рік вперед зросли на 8,4% до 67,50 євро за мегават-годину, що стало найвищим показником із лютого. Контракт на серпень, коли очікується пікове споживання електроенергії через спеку, підскочив одразу на 13%.

У Німеччині ціни зросли на 2,92% до 89,40 євро за мегават-годину, а у Великій Британії - також помітно, оскільки обидві країни часто залежать від імпорту електроенергії з Франції.

У 2022-2023 роках EDF уже зупиняла частину своїх реакторів для ремонту тріщин у трубах, що тоді збіглося з різким скороченням поставок газу з Росії та призвело до рекордного стрибка енергетичних цін у Європі.