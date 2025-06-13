Мир Бойовики ХАМАС напали на співробітників фонду Gaza Humanitarian Foundation - багато жертв та поранених

2025-06-13 09:29

Бойовики ХАМАС напали на співробітників фонду Gaza Humanitarian Foundation (GHF) та вбили п'ятьох із них. Також є численні поранені. В організації побоюються, що деяких співробітників взято в заручники. Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на заяву представників фонду.

Група з більш як 20 його співробітників прямувала до пункту розподілу гуманітарної допомоги, але о 22:00 їхній автобус "жорстоко атакували" представники ХАМАС.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство негайно засудити ХАМАС за цей необґрунтований напад і погрози нашим співробітникам, які просто намагаються постачати палестинське населення продуктами харчування", - заявили у фонді.

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Хвиля протестів в США: влада Техасу підтвердила масове розгортання посилених підрозділів Національної гвардії 2025-06-12 08:26