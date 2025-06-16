Спорт Стали відомі детали майбутньої кар'єри українського форварда Артема Довбика у Ромі

2025-06-16 13:32

Агент форварда Роми Артема Довбика Олексій Люндовський прокоментував інформацію про можливий продаж українця римським клубом.

Представник 27-річного футболіста запевнив, що питання про літній трансфер його клієнта не є актуальним для "джаллороссі".

"Це повна нісенітниця, Артем - найкращий бомбардир Роми минулого сезону, забив у свій перший сезон у Ромі 17 голів, це більше ніж їхні такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо чи Руді Феллер у свої дебютні сезони в Ромі, і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема.

Справді, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди, це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон.

Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється", - заявив агент у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Довбик провів за Рому у всіх турнірах 45 матчів, відзначившись 17 забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.

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