Спорт Новий наставник Інтера Крістіан Ківу наполегливо збирає своїх колишніх ключових гравців

2025-06-20 14:39

У літнє міжсезоння в Інтера в планах підписати Анжа-Йоана Бонні, нападника Парми. Цей гравець виступав за "джаллоблу" в минулому сезоні, коли команду тренував Крістіан Ківу.

Рішення міланської команди запросити до свого складу цього гравця ґрунтується на тому, що ключовим форвардам "нерадзуррі" Лаутаро Мартінесу і Маркусу Тюраму потрібна заміна. Це основний кандидат на таку позицію.

Видання TMW з посиланням на Sky Sport повідомляє, що процес підписання 21-річного француза триває повним ходом. При цьому є деяка непоступливість.

Зокрема, Інтер наполегливий у своїй пропозиції у вигляді компенсації заплатити за нападника 22 мільйони євро і 3 мільйони додатково, у вигляді бонусів. Однак у Пармі оцінюють свого футболіста у 25 мільйонів євро з негайною оплатою і не погоджуються чекати бонусів на перспективу.

У минулому сезоні Бонні у всіх турнірах за Парму зіграв 38 матчів, забив шість голів і зробив чотири асисти.

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