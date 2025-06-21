Мир Минулого року влада Ірану здійснила мейже рекордну кількість страт

2025-06-21 11:33

Іран здійснив щонайменше 975 страт у 2024 році - це найвищий показник з 2015 року, вказано у доповіді Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, яку представила заступниця верховного комісара з прав людини Надя аль-Нашіф у Женевській раді ООН з прав людини, повідомляє АР .

У доповіді наголосили, що страти в Ірані відбуваються "тривожними темпами", часто із порушеннями норм справедливого суду, із застосуванням катувань та свавільного ув'язнення. Щонайменше чотири страти були публічними. Основним методом страти залишається повішення.

Більшість страт були пов’язані з наркотиками (52%) та вбивствами (43%). Також зафіксовано страти за сексуальні злочини (2%) та правопорушення, пов’язані з держбезпекою (3%).

Окрім того, у 2024 році зросла кількість страчених жінок - щонайменше 31, зокрема 19 жінок, засуджених за вбивства своїх чоловіків, часто у контексті домашнього насильства, примусових або дитячих шлюбів.

Також серед страчених - учасники протестів, що почалися після загибелі 22-річної Махси Аміні, котру затримала "поліція моралі" за "неправильне" носіння хіджабу.

У доповіді відзначили непропорційно велику кількість страт серед етнічних меншин - зокрема щонайменше 108 страчених балухів та 84 курдів.

Ще принаймні 31 особа була страчена за "злочини проти національної безпеки", включно з політичними опозиціонерами та тими, кого звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю.

Крім того, офіс ООН зафіксував у 2024 році переслідування щонайменше 125 журналістів, серед них - 40 жінок. Мова про кримінальні справи, виклики на допити та тиск за професійну діяльність.

Попри часткову співпрацю Ірану з управлінням ООН, влада країни відмовила у доступі незалежній міжнародній місії з розслідування, створеній Радою ООН з прав людини.