Спорт Даніель Дюбуа визнав Усика одним з найсильніших бійців світу, проте непереможним його не вважає

2025-06-23 14:39

Даніель Дюбуа поділився своїми амбіціями та настроєм перед майбутнім боєм з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, підкресливши, що цей поєдинок стане для нього справжнім випробуванням і можливістю довести свою майстерність.

"Це буде незабутнє видовище, справжня битва, повна напруги. Я готовий до будь-яких складнощів, які стануть на моєму шляху. Я бачу в Усикові одного з найсильніших бійців світу, але вірю, що мій час настав. Я молодий і цілеспрямований, і маю намір довести, що є новою силою в цьому спорті", - відзначив Дюбуа для Sky Sports.

Він підкреслив важливість підготовки та свого настрою на бій, додавши, що планує підійти до поєдинку з максимальною концентрацією за підтримки своєї команди. Дюбуа впевнений, що цей бій стане глобальною подією і визначальним моментом у його кар’єрі.

"Для мене стати абсолютним чемпіоном - це більше, ніж просто мета. Це підкорення вершин цього виду спорту. Я готовий до будь-яких випробувань і з нетерпінням чекаю цієї зустрічі", - заявив він.

Бій між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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