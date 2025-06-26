Мир Армія Китаю інтегрує штучний інтелект у військову розвідку

2025-06-26 12:30

Китайський центр оборонного штучного інтелекту China National University of Defense Technology розробляє власні мовні LLM-платформи для обробки OSINT-даних (розвідки з відкритих джерел), SIGINT(радіоелектронної розвідки), GEOINT(геопросторової розвідка) та HUMINT(умовно агентурної розвідки). Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у власному телеграм-каналі.

"Армія Китаю інтегрує такі моделі у свої командно-аналітичні ланки. Мета - автоматизація аналізу великих обсягів даних: від соцмереж і супутникових знімків до перехоплень і агентурних звітів. Алгоритм сам класифікує джерело, генерує оперативні зведення і навіть прогнозує дії противника. Фактично в армії Китаю буде цифровий аналітик, який працює цілодобово", - написав він.

За словами Коваленка, моделі на базі Meta LLaMA вже адаптовані під військові задачі.

"Створено спеціалізованого AI-асистента ChatBIT, здатного давати відповіді на рівні ChatGPT-4 - з фокусом на розвіддані, планування та виявлення вразливостей", - пише він.

Керівник ЦПД РНБО додав, що подібне робить не тільки Китай, та наголосив, що "майбутнє - гонка ШІ у різних сферах, і в кого буде краще використання і технологічність, той буде попереду".

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