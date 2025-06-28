Спорт Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін цього літа може покинути Реал

2025-06-28 09:32

Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін цього літа може змінити свою клубну приналежність.

Згідно з інформацією порталу RTPA Oficial, український воротар, після повернення клубу до вищого дивізіону іспанського футболу, розглядає можливість переходу в Реал Ов'єдо.

Зазначається, що оточення гравця радить йому перейти до Ов'єдо.

Лунін думає про можливий відхід з Реала через нестачу ігрової практики.

Варто зазначити, що Андрій раніше вже виступав за Реал Ов'єдо на правах оренди, зігравши 20 матчів і пропустивши 20 м'ячів.

У минулому сезоні Лунін зіграв 14 матчів за Реал, пропустив 19 голів і шість разів завершував гру з нульовою пропущеною.

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