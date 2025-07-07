Мир Маск вперше прямо відповів, чому радикально змінив своє ставлення до президента Дональда Трампа

2025-07-07 10:27

Американський міліардер Ілон Маск заявив, що змінив своє ставлення до президента США Дональда Трампа через політику республіканця, яка веде до збільшення дефіциту бюджету країни. Про це він написав у своїй соцмережі X.



"Збільшення дефіциту з досягнутого при екс-президентові США Джо Байдені божевільного показника 2 трлн доларів до 2,5 трлн. доларів. Це призведе країну до банкрутства", - заявив Маск.



Так підприємець відповів на запитання користувача, який поцікавився, чому Маск кардинально змінив своє ставлення до Трампа.



Донедавна Ілон Маск обіймав посаду координатора відомства з підвищення ефективності роботи американського уряду (DOGE) та мав статус держслужбовця США з особливим статусом, працюючи на громадських засадах. Він належав до найближчих радників глави держави.