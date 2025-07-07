Спорт Рома прагне зміцнити атакувальну лінію - Артем Довбик отримає потужного конкурента за місце в основі

2025-07-07 14:39

Рома, кольори якої захищає український нападник Артем Довбик, збирається посилити атакувальну лінію під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Николо Скира, римський клуб розглядає варіант підписання форварда Лечче Ніколи Крстовича.

Діючий контракт 25-річного чорногорця розрахований до червня 2027 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

У минулому сезоні Крстович провів у складі Лечче 38 матчів у всіх турнірах, відзначившись 12 голами та п’ятьма результативними передачами.

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