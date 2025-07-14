Спорт Один з лідерів Реала підтвердив, що невдовзі залишає мадридський клуб

2025-07-14 14:39

Лука Модрич, провідний гравець Реала, який протягом багатьох років захищав кольори "сливкових", залишає клуб. Останні матчі за його участю мадридці провели на полях Клубного чемпіонату світу в США.

Слід відзначити, що 39-річний хорватський футболіст на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографії, на яких зафіксовані його успіхи під час перебування в Реалі і які він супроводив кількома словами.

"Мій прихисток протягом останніх 13 років. І назавжди таким залишиться. Насправді це не прощання, а привід побачитися знову", - поділився своїми почуттями Модрич.

Модрич прийшов у Реал у 2012 році. За всі ці роки в Реалі він узяв участь у 597 матчах, забив 43 голи та зробив 95 гольових передач.

У послужному списку Модрича в грі за Реал чотири чемпіонства в Ла-Лізі, два трофеї, виграні на Кубку Іспанії, п’ять кубків Суперкубка Іспанії, шестиразовий виграш Ліги чемпіонів, п’ятиразове володіння Суперкубком УЄФА, п’ятиразове призерство Клубних чемпіонатів світу, а також перемога на Міжконтинентальному кубку.

subscriber subscriber

Еще по теме

21-річний Гонсало Гарсія зумів повторити один з клубних рекордів Кріштіану Роналду

2025-07-07 11:33

Хосеп Гвардіола прокоментував призначення Хаві Алонсо на посаду наставника мадридського Реала

2025-06-04 09:35

Виктор Вальдес покинул должность наставника Реала Авилы после всего четырех матчей

2025-05-21 12:30

Против игроков Реала возбудили уголовное дело - футболистам грозит до пяти лет тюрьмы

2025-05-17 08:28

Еще новости в разделе "Спорт"

Один з лідерів Реала підтвердив, що невдовзі залишає мадридський клуб

2025-07-14 14:39

Олександр Усик завершив основний етап підготовки до бою з володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа

2025-07-14 09:36

Ліонель Мессі примудрився встановити рекорд у регулярному чемпіонаті МЛС

2025-07-12 13:34

Лондонський Арсенал розглядає можливість відмови від надто дорогого трансферу форварда Віктора Дьокереша

2025-07-11 13:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Один з лідерів Реала підтвердив, що невдовзі залишає мадридський клуб 2025-07-14 14:39
Олександр Усик завершив основний етап підготовки до бою з володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа 2025-07-14 09:36
Ліонель Мессі примудрився встановити рекорд у регулярному чемпіонаті МЛС 2025-07-12 13:34
Лондонський Арсенал розглядає можливість відмови від надто дорогого трансферу форварда Віктора Дьокереша 2025-07-11 13:30