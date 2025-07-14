Спорт Один з лідерів Реала підтвердив, що невдовзі залишає мадридський клуб

2025-07-14 14:39

Лука Модрич, провідний гравець Реала, який протягом багатьох років захищав кольори "сливкових", залишає клуб. Останні матчі за його участю мадридці провели на полях Клубного чемпіонату світу в США.

Слід відзначити, що 39-річний хорватський футболіст на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографії, на яких зафіксовані його успіхи під час перебування в Реалі і які він супроводив кількома словами.

"Мій прихисток протягом останніх 13 років. І назавжди таким залишиться. Насправді це не прощання, а привід побачитися знову", - поділився своїми почуттями Модрич.

Модрич прийшов у Реал у 2012 році. За всі ці роки в Реалі він узяв участь у 597 матчах, забив 43 голи та зробив 95 гольових передач.

У послужному списку Модрича в грі за Реал чотири чемпіонства в Ла-Лізі, два трофеї, виграні на Кубку Іспанії, п’ять кубків Суперкубка Іспанії, шестиразовий виграш Ліги чемпіонів, п’ятиразове володіння Суперкубком УЄФА, п’ятиразове призерство Клубних чемпіонатів світу, а також перемога на Міжконтинентальному кубку.