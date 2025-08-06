Економіка Через аномальну посуху на Миколаївщині втрачено майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника

2025-08-06 12:30

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у 2025 році регіон втратив майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху. Про це він зазначив в етері Еспресо.

"Посуха, яка триває у нас вже другий рік, знову завдала чимало проблем аграріям. Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи - приблизно 400 тисяч гектарів, також половину соняшника", - пояснив Кім.

Через те, що спека триває, - нині розглядається можливість того, щоб пропускати фури з зерном у комендантську годину, аби полегшити ситуацію з їх пересуванням.

"Ми звернулися за допомогою до держави. Ситуація вкрай важка, але будемо якось її вирішувати", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, третя декада червня в Україні супроводжувалася значними температурними контрастами, нестачею ефективних опадів у більшості областей та ускладненням умов для розвитку сільськогосподарських культур.