Світ Meta витратить сотні мільярдів доларів на створення штучного суперінтелекту

2025-07-16 12:30

Meta витратить сотні мільярдів доларів на будівництво величезних центрів із обробки даних зі штучним інтелектом у США. Про це заявив засновник компанії Марк Цукерберг, передає BBC.

За словами Цукерберга, Meta "інвестує сотні мільярдів доларів ... на створення "суперінтелекту", і що цим дата-центрам дали "назви, що відповідають їхньому масштабу та впливу".

Він зазначив, що перший багатогігаватний центр із обробки даних під назвою Prometheus має запрацювати у 2026 році. Один з об'єктів охоплюватиме площу, майже як Мангеттен (59,1 кв. км).

Як повідомляється, Meta значно інвестувала в розробку «суперінтелекту» – технології, яка, може перевершити найрозумніших людей. Компанія, яка заробляє більшу частину своїх грошей на онлайн-рекламі, отримала понад 160 мільярдів доларів США доходу у 2024 році.

Цукерберг заявив, що Meta будує кілька багатогігаватних кластерів, і що один кластер під назвою Hyperion може масштабуватися до п'яти гігават протягом кількох років.

За його словами, Prometheus буде побудовано у штаті Огайо, тоді як Hyperion буде побудовано в Луїзіані, і очікується, що він повністю запрацює до 2030 року.